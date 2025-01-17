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Первый после Роналду. Футболист МЮ повторил достижение португальца

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Первый после Роналду. Футболист МЮ повторил достижение португальца ©x.com/ManUtd

"Манчестер Юнайтед" в матче 21 тура АПЛ обыграл на своем поле "Саутгемптон", сообщают Vesti.kz.

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"Манчестер Юнайтед" в матче 21 тура АПЛ обыграл на своем поле "Саутгемптон", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 3:1. Главным героем встречи стал Амад Диалло, который в концовке игры забил все три мяча и оформил свой первый хет-трик в профессиональной карьере.

Этот впечатляющий результат позволил Диалло войти в историю клуба: он стал первым игроком "Манчестер Юнайтед", оформившим хет-трик после легендарного достижения Криштиану Роналду в 2022 году.

Напомним, 39-летний Роналду дважды выступал за "Манчестер Юнайтед". Первый раз с 2003 по 2009 годы, а во второй с 2021-го по конец 2022-го, сыграв полтора сезона.

Сейчас португалец защищает цвета саудовского "Аль-Насра".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
4 Ньюкасл Юнайтед 21 11 5 5 37-22 38
5 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
7 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 10 4 32-29 31
10 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
11 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
12 Манчестер Юнайтед 21 7 5 9 26-29 26
13 Вест Хэм Юнайтед 21 7 5 9 27-41 26
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 3 11 43-32 24
15 Кристал Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
16 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 21 4 4 13 31-48 16
18 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19 Лестер Сити 21 3 5 13 23-46 14
20 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6

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Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Футбол АПЛ

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