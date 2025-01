Первый после Роналду. Футболист МЮ повторил достижение португальца

"Манчестер Юнайтед" в матче 21 тура АПЛ обыграл на своем поле "Саутгемптон", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 3:1. Главным героем встречи стал Амад Диалло, который в концовке игры забил все три мяча и оформил свой первый хет-трик в профессиональной карьере.

Этот впечатляющий результат позволил Диалло войти в историю клуба: он стал первым игроком "Манчестер Юнайтед", оформившим хет-трик после легендарного достижения Криштиану Роналду в 2022 году.

A late show ensures we take three points - and @AmadDiallo_19 takes the match ball 🎩#MUFC || #MUNSOU