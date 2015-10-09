Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 20:26
 

Пенальти на 95-й минуте решил судьбу матча "Ливерпуля" в АПЛ

  Комментарии

©ФК "Ливерпуль"

В рамках 4-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" вырвал победу в гостевом поединке против "Бёрнли" со счётом 1:0, передают Vesti.kz.

Хозяева поля практически не имели возможностей для взятия ворот: ожидаемые голы у "Бёрнли" составили 0,13 против 2,45 у гостей. "Ливерпуль" полностью контролировал игру — владение мячом достигало 81 процент, тогда как у "Бёрнли" оно составляло всего 19 процентов. По ударам преимущество гостей также было впечатляющим — 27 против 3 и 4 удара в створ против нуля у хозяев.

На 84-й минуте полузащитник "Бёрнли" Чимуанья Угочукву получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив команду в меньшинстве. Решающий момент случился уже на 95-й минуте: египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах реализовал пенальти, принёсший победу команде.

Эта победа позволила "Ливерпулю" набрать 12 очков и единолично возглавить турнирную таблицу АПЛ, опередив "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Борнмут", у которых по 9 очков. "Бёрнли" с 3 очками остаётся на 17-й позиции.


 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 4 4 0 0 9-4 12
2 Арсенал 4 3 0 1 9-1 9
3 Тоттенхэм Хотспур 4 3 0 1 8-1 9
4 Борнмут 4 3 0 1 6-5 9
5 Челси 4 2 2 0 9-3 8
6 Эвертон 4 2 1 1 5-3 7
7 Сандерленд 4 2 1 1 5-3 7
8 Кристал Пэлас 4 1 3 0 4-1 6
9 Ньюкасл Юнайтед 4 1 2 1 3-3 5
10 Фулхэм 4 1 2 1 3-4 5
11 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4-4 4
12 Брентфорд 4 1 1 2 5-7 4
13 Брайтон энд Хов Альбион 4 1 1 2 4-6 4
14 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4-8 4
15 Лидс Юнайтед 4 1 1 2 1-6 4
16 Манчестер Сити 3 1 0 2 5-4 3
17 Бернли 4 1 0 3 4-7 3
18 Вест Хэм Юнайтед 4 1 0 3 4-11 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0-4 2
20 Вулверхэмптон Уондерерс 4 0 0 4 2-9 0

