Пенальти на 95-й минуте решил судьбу матча "Ливерпуля" в АПЛ

В рамках 4-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" вырвал победу в гостевом поединке против "Бёрнли" со счётом 1:0, передают Vesti.kz.

Хозяева поля практически не имели возможностей для взятия ворот: ожидаемые голы у "Бёрнли" составили 0,13 против 2,45 у гостей. "Ливерпуль" полностью контролировал игру — владение мячом достигало 81 процент, тогда как у "Бёрнли" оно составляло всего 19 процентов. По ударам преимущество гостей также было впечатляющим — 27 против 3 и 4 удара в створ против нуля у хозяев.

На 84-й минуте полузащитник "Бёрнли" Чимуанья Угочукву получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив команду в меньшинстве. Решающий момент случился уже на 95-й минуте: египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах реализовал пенальти, принёсший победу команде.

Эта победа позволила "Ливерпулю" набрать 12 очков и единолично возглавить турнирную таблицу АПЛ, опередив "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Борнмут", у которых по 9 очков. "Бёрнли" с 3 очками остаётся на 17-й позиции.