Партнер Модрича сменил клуб в АПЛ после вылета с ЧМ-2026

Центральный защитник сборной Хорватии по футболу Лука Вушкович перешел из "Тоттенхэма" в "Брайтон", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

19-летний игрок подписал с новым клубом пятилетний контракт с возможностью продления еще на один год. По данным СМИ, сумма трансфера стала рекордной для "Брайтона" и составила 50 миллионов фунтов.

Главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер отметил, что клуб давно следил за прогрессом футболиста и рассчитывает помочь ему адаптироваться к требованиям АПЛ. По словам специалиста, Вушкович уже доказал способность выступать на высоком уровне, однако ему потребуется время для полноценного освоения в новой команде.

Вушкович перешел в "Тоттенхэм" в июле 2025 года из "Хайдука". Сезон-2025/26 он провёл на правах аренды в составе "Гамбурга", став лучшим новичком Бундеслиги. Хорват забил 6 голов в 28 играх за немецкую команду.

В составе сборной Хорватии вместе с Лукой Модричем защитник принял участие в чемпионате мира-2026, где забил один гол в одном матче. На мундиале хорваты вышли из группы, однако уже в первом раунде плей-офф уступили Португалии (1:2).

Вушкович является воспитанником "Хайдука" из Сплита. В чемпионате Хорватии он дебютировал в возрасте 16 лет, после чего выступал на правах аренды за польский "Радомяк" и бельгийский "Вестерло". Согласно порталу Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!