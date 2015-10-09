Определился первый неудачник АПЛ сезона-2025/2026

"Вулверхэмптон" стал первой командой, потерявшей шансы остаться в английской премьер-лиге (АПЛ) на следующий сезон, сообщают Vesti.kz.

Об этом стало известно после того, как "Вест Хэм" в гостях сыграл вничью с "Кристал Пэлас" (0:0) в матче 33-го тура АПЛ.

У "Вест Хэма", занимающего позволяющее остаться в элите английского футбола 17-е место, стало 33 очка, что сделало "молотобойцев" недосягаемыми для замыкающего с 17 баллами турнирную таблицу "Вулверхэмптона". "Кристал Пэлас", набрав 43 очка, идёт 13-м.

"Вулверхэмптон" покинет АПЛ впервые с 2018 года. "Волки" являются трехкратными чемпионами Англии.

На данный момент в зоне вылета также находятся"Тоттенхэм Хотспур" (31) и "Бёрнли" (20).

Ранее стало известно, что в следующем сезоне АПЛ сыграет "Ковентри Сити".

