Определен главный транжира АПЛ в летнее трансферное окно: "Сити" только 20-й
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Лондонский "Челси" потратил больше всех на новых игроков среди клубов английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.
Лондонский "Челси" потратил больше всех на новых игроков среди клубов английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.
По данным Transfermarkt, "синие" потратили на трансферы 261 миллион евро. В то же время "Челси" получил самый большой доход от продаж футболистов - 175 миллионов евро.
Рейтинг клубов АПЛ по уровню расходов в летнее трансферное окон выглядит так:
1. "Челси" – 261 миллион евро;
2. "Брайтон" – 231,2 млн евро;
3. "Манчестер Юнайтед" – 214,5 млн евро;
4. "Астон Вилла" – 176,2 млн евро;
5. "Тоттенхэм" – 144,85 млн евро;
6. "Вест Хэм" – 144,4 млн евро;
7. "Ипсвич" – 126,49 млн евро;
8. "Саутгемптон" – 117,15 млн евро;
9. "Ноттингем Форест" – 111,5 млн евро;
10. "Арсенал" – 108,9 млн евро;
11. "Борнмут" – 104,37 млн евро;
12. "Брентфорд" – 97,9 млн евро;
13. "Фулхэм" – 91,55 млн евро;
14. "Лестер" – 86,8 млн евро;
15. "Кристал Пэлас" – 77,7 млн евро;
16. "Вулверхэмптон" – 71,9 млн евро;
17. "Ньюкасл" – 68,2 млн евро;
18. "Эвертон" – 50,2 млн евро;
19. "Ливерпуль" – 42 млн евро;
20. "Манчестер Сити" – 25 млн евро.
Лучший трансферный баланс показал "Манчестер Сити" – плюс 116 миллионов евро. "Горожане" потратили 25 миллионов на новичков и продали футболистов на сумму в 141 миллион евро.
Положительные значения также были зафиксированы у "Вулверхэмптона" (+35,6 млн), "Эвертона" (+33,45 млн), "Кристал Пэлас" (+23 млн), "Ньюкасла" (+8 млн) и "Ливерпуля" (+5 млн).
Худший баланс у "Брайтона" – минус 182,91 миллиона евро. "Чайки" потратили 231 миллион евро, а продали игроков на сумму в 48,2 миллиона евро.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|Брайтон энд Хов Альбион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|4
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|5
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|7
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|8
|Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|11
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|12
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|13
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|17
|Вулверхэмптон Уондерерс
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|18
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
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