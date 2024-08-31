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Англия
Вчера 15:40
 

Определен главный транжира АПЛ в летнее трансферное окно: "Сити" только 20-й

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Определен главный транжира АПЛ в летнее трансферное окно: "Сити" только 20-й ©ФК "Манчестер Сити"

Лондонский "Челси" потратил больше всех на новых игроков среди клубов английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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Лондонский "Челси" потратил больше всех на новых игроков среди клубов английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, "синие" потратили на трансферы 261 миллион евро. В то же время "Челси" получил самый большой доход от продаж футболистов - 175 миллионов евро.

Рейтинг клубов АПЛ по уровню расходов в летнее трансферное окон выглядит так:

1. "Челси" – 261 миллион евро;

2. "Брайтон" – 231,2 млн евро;

3. "Манчестер Юнайтед" – 214,5 млн евро;

4. "Астон Вилла" – 176,2 млн евро;

5. "Тоттенхэм" – 144,85 млн евро;

6. "Вест Хэм" – 144,4 млн евро;

7. "Ипсвич" – 126,49 млн евро;

8. "Саутгемптон" – 117,15 млн евро;

9. "Ноттингем Форест" – 111,5 млн евро;

10. "Арсенал" – 108,9 млн евро;

11. "Борнмут" – 104,37 млн евро;

12. "Брентфорд" – 97,9 млн евро;

13. "Фулхэм" – 91,55 млн евро;

14. "Лестер" – 86,8 млн евро;

15. "Кристал Пэлас" – 77,7 млн евро;

16. "Вулверхэмптон" – 71,9 млн евро;

17. "Ньюкасл" – 68,2 млн евро;

18. "Эвертон" – 50,2 млн евро;

19. "Ливерпуль" – 42 млн евро;

20. "Манчестер Сити" – 25 млн евро. 

Лучший трансферный баланс показал "Манчестер Сити" – плюс 116 миллионов евро. "Горожане" потратили 25 миллионов на новичков и продали футболистов на сумму в 141 миллион евро.

Положительные значения также были зафиксированы у "Вулверхэмптона" (+35,6 млн), "Эвертона" (+33,45 млн), "Кристал Пэлас" (+23 млн), "Ньюкасла" (+8 млн) и "Ливерпуля" (+5 млн). 

Худший баланс у "Брайтона" – минус 182,91 миллиона евро. "Чайки" потратили 231 миллион евро, а продали игроков на сумму в 48,2 миллиона евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9-2 9
2 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 1 0 6-2 7
3 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
4 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
5 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
6 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
7 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
8 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3-2 5
9 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 5-1 4
10 Ньюкасл Юнайтед 2 1 1 0 2-1 4
11 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
12 Челси 2 1 0 1 6-4 3
13 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2-2 3
14 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-5 3
15 Лестер Сити 3 0 1 2 3-5 1
16 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
17 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 1 2 3-9 1
18 Кристал Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0

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