Определен главный транжира АПЛ в летнее трансферное окно: "Сити" только 20-й

Лондонский "Челси" потратил больше всех на новых игроков среди клубов английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, "синие" потратили на трансферы 261 миллион евро. В то же время "Челси" получил самый большой доход от продаж футболистов - 175 миллионов евро.

Рейтинг клубов АПЛ по уровню расходов в летнее трансферное окон выглядит так:

1. "Челси" – 261 миллион евро;

2. "Брайтон" – 231,2 млн евро;

3. "Манчестер Юнайтед" – 214,5 млн евро;

4. "Астон Вилла" – 176,2 млн евро;

5. "Тоттенхэм" – 144,85 млн евро;

6. "Вест Хэм" – 144,4 млн евро;

7. "Ипсвич" – 126,49 млн евро;

8. "Саутгемптон" – 117,15 млн евро;

9. "Ноттингем Форест" – 111,5 млн евро;

10. "Арсенал" – 108,9 млн евро;

11. "Борнмут" – 104,37 млн евро;

12. "Брентфорд" – 97,9 млн евро;

13. "Фулхэм" – 91,55 млн евро;

14. "Лестер" – 86,8 млн евро;

15. "Кристал Пэлас" – 77,7 млн евро;

16. "Вулверхэмптон" – 71,9 млн евро;

17. "Ньюкасл" – 68,2 млн евро;

18. "Эвертон" – 50,2 млн евро;

19. "Ливерпуль" – 42 млн евро;

20. "Манчестер Сити" – 25 млн евро.

Лучший трансферный баланс показал "Манчестер Сити" – плюс 116 миллионов евро. "Горожане" потратили 25 миллионов на новичков и продали футболистов на сумму в 141 миллион евро.

Положительные значения также были зафиксированы у "Вулверхэмптона" (+35,6 млн), "Эвертона" (+33,45 млн), "Кристал Пэлас" (+23 млн), "Ньюкасла" (+8 млн) и "Ливерпуля" (+5 млн).

Худший баланс у "Брайтона" – минус 182,91 миллиона евро. "Чайки" потратили 231 миллион евро, а продали игроков на сумму в 48,2 миллиона евро.