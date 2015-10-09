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Обладатель "Золотого мяча" из "Реала" стал боссом знаменитого клуба

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Обладатель "Золотого мяча" из "Реала" стал боссом знаменитого клуба ©x.com/SwansOfficial

Хорватский футболист Лука Модрич, блистательно продолжающий карьеру в мадридском "Реале", сделал неожиданный шаг вне поля - он вошел в состав владельцев валлийского клуба "Суонси Сити", выступающего в Чемпионшипе, сообщают Vesti.kz.

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Хорватский футболист Лука Модрич, блистательно продолжающий карьеру в мадридском "Реале", сделал неожиданный шаг вне поля - он вошел в состав владельцев валлийского клуба "Суонси Сити", выступающего в Чемпионшипе, сообщают Vesti.kz.

Об этом официально объявила пресс-служба "лебедей", выпустив заявление от лица совета директоров:

"Мы очень рады, что Лука присоединился к нашей группе владельцев. Модрич станет настоящим активом для нас, наши взгляды с ним совпадают. С нетерпением ждем возможности как можно скорее пригласить его на наш домашний стадион", - гласит текст совместного заявления совета директоров "Суонси".

Ранее "Суонси" радовал своих фанатов выступлениями в АПЛ, но в последние годы борется за возвращение в элиту, занимая сейчас 12-е место в таблице Чемпионшипа.

Теперь, с поддержкой звезды мирового футбола, у клуба может начаться новая глава.

Добавим, Модрич стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году. В его карьере также были английский "Тоттенхэм", хорватские "Интер" (Запрешич) и "Динамо" (Загреб), а также боснийский "Зриньски". 

В сборную Хорватии вызывается с 2006 года.

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Модрич Лука Футбол Хорватия Реал Мадрид

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