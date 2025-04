Обладатель "Золотого мяча" из "Реала" стал боссом знаменитого клуба

Хорватский футболист Лука Модрич, блистательно продолжающий карьеру в мадридском "Реале", сделал неожиданный шаг вне поля - он вошел в состав владельцев валлийского клуба "Суонси Сити", выступающего в Чемпионшипе, сообщают Vesti.kz.

Об этом официально объявила пресс-служба "лебедей", выпустив заявление от лица совета директоров:

🦢 @lukamodric10 is a Jack! Welcome to the newest member of our ownership group.



