Обладатель "Золотого мяча" прокомментировал "трансфер" в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес снова столкнулся с вопросами о возможном переходе в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

Ранее в этом сезоне в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что "королевский клуб" заинтересован в подписании испанского хавбека. Однако слухи о возможном трансфере сошли на нет после того, как в сентябре Родри получил травму крестообразной связки.

"Что будет, если мне позвонит "Реал"? Конечно, это большая честь, когда тебе звонит лучший и самый успешный клуб в истории. Ты обязан прислушаться", – сказал в разговоре с El Larguero обладатель "Золотого мяча".

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" состоялась 28 октября в Париже. Обладателем престижной награды стал Родри, а Винисиус занял второе место в голосовании за награду. Далее расположились Беллингем, Карвахаль и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").