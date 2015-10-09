Обладатель "Золотого мяча"-2025 может продолжить карьеру в АПЛ: назван клуб

Будущее французского вингера Усмана Дембеле в "Пари Сен-Жермен" оказалось под вопросом — на фоне напряжённых отношений с клубом в трансфере может заинтересоваться лондонский "Арсенал", передают Vesti.kz.

Напряжение в Париже

Как сообщает Canal+, 28-летний футболист чувствует себя некомфортно в ПСЖ. Действующий обладатель "Золотого мяча"-2025 разочарован тем, как клуб и тренерский штаб используют его после возвращения из травмы.

Основная причина недовольства — ограниченное игровое время. Дембеле считает, что уже готов выходить в стартовом составе, однако главный тренер парижан Луис Энрике действует осторожно. Показательным стал матч Межконтинентального кубка против "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти), в котором француз получил лишь 15 минут на поле — это не устроило футболиста.

Почему именно "Арсенал"

По данным Footballtransfers, на этом фоне "Арсенал" всё чаще называют главным потенциальным претендентом на француза. Команда Микеля Артеты ищет усиление в атаке — как на фланге, так и в центре нападения. Дембеле способен закрыть обе позиции, а его универсальность и тактическая гибкость идеально вписываются в философию испанского тренера.

Аналитическая компания SciSports также оценивает вариант с "Арсеналом" как крайне перспективный. По их данным, показатель "клубной готовности" лондонцев для трансфера Дембеле составляет 83 балла — очень высокий уровень. Алгоритм учитывает стиль игры, тактику, развитие игроков и потенциальное игровое время. По оценке аналитиков, француз был бы в "Арсенале" почти столь же эффективен, как и в ПСЖ.

Перспективы трансфера Дембеле из ПСЖ

Несмотря на слухи, сообщается, что зимний переход выглядит маловероятным. Однако ситуация может получить развитие летом 2026 года. Главным препятствием остаётся цена: трансферная стоимость Дембеле оценивается примерно в 100 миллионов евро.

Кроме того, у игрока действует контракт с ПСЖ до 2028 года, что даёт действующему победителю Лиги чемпионов сильные позиции на переговорах. Тем не менее, по данным источников, если напряжение между футболистом и клубом усилится, вариант с переездом в АПЛ может стать реальным.

В текущем сезоне Дембеле провёл 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Объявлены фавориты на "Золотой мяч" - 2026: Дембеле 6-й, а Месси ворвался в 10-ку

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!