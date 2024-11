"Ньюкасл" высмеял Макгрегора после поражения его любимого клуба

Ирландская звезда MMA Конор Макгрегор стал гостем матча десятого тура Английской Премьер-лиги, где "Ньюкасл" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 1:0, оставив фаната в напряженном настроении, передают Vesti.kz.

В социальных сетях "Ньюкасл" опубликовал два фото, показывая, как сильно изменилась реакция Макгрегора: на первом снимке радостный Конор улыбается в начале матча, а на втором - уже с грустью смотрит на поражение своего любимого клуба.

Клуб прокомментировал фото словами:

Эта победа наконец прервала череду неудач "Ньюкасла" в чемпионате, завершив пятиматчевую серию без побед.

За последние полтора месяца команда потерпела три поражения и дважды сыграла вничью, но теперь вернулась к победному пути в АПЛ.

Отметим, что Конор уже не впервые поддерживает "Арсенал". В начале прошлого месяца легендарный ирландец устроил шуточный "спарринг" с форвардом клуба Букайо Сака.

Тогда, в домашнем матче второго тура Лиги чемпионов "Арсенал" обыграл "Пари Сен-Жермен"со счетом 2:0, и 23-летний Сака забил один из голов. После игры Конор решил проверить его стойкость в своем стиле.

Макгрегор - обладатель титулов чемпиона UFC сразу в двух весовых категориях и первый, кому удалось удерживать оба титула одновременно.

Saka and Rice have fun with Conor McGregor ⚽️ pic.twitter.com/12JdhGsupU