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"Ньюкасл" высмеял Макгрегора после поражения его любимого клуба

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"Ньюкасл" высмеял Макгрегора после поражения его любимого клуба ©instagram.com/thenotoriousmma

Ирландская звезда MMA Конор Макгрегор стал гостем матча десятого тура Английской Премьер-лиги, где "Ньюкасл" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 1:0, оставив фаната в напряженном настроении, передают Vesti.kz.

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Ирландская звезда MMA Конор Макгрегор стал гостем матча десятого тура Английской Премьер-лиги, где "Ньюкасл" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 1:0, оставив фаната в напряженном настроении, передают Vesti.kz.

В социальных сетях "Ньюкасл" опубликовал два фото, показывая, как сильно изменилась реакция Макгрегора: на первом снимке радостный Конор улыбается в начале матча, а на втором - уже с грустью смотрит на поражение своего любимого клуба.


Клуб прокомментировал фото словами:

"Как начиналась игра и чем все закончилось. Надеемся, вам понравился визит на "Сент-Джеймс Парк"".

Эта победа наконец прервала череду неудач "Ньюкасла" в чемпионате, завершив пятиматчевую серию без побед.

За последние полтора месяца команда потерпела три поражения и дважды сыграла вничью, но теперь вернулась к победному пути в АПЛ.

Отметим, что Конор уже не впервые поддерживает "Арсенал". В начале прошлого месяца легендарный ирландец устроил шуточный "спарринг" с форвардом клуба Букайо Сака.

Тогда, в домашнем матче второго тура Лиги чемпионов "Арсенал" обыграл "Пари Сен-Жермен"со счетом 2:0, и 23-летний Сака забил один из голов. После игры Конор решил проверить его стойкость в своем стиле.

Макгрегор - обладатель титулов чемпиона UFC сразу в двух весовых категориях и первый, кому удалось удерживать оба титула одновременно.

В последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года, когда потерпел поражение от Дастина Порье, получив травму ноги в первом раунде, что привело к техническому нокауту.

МакГрегор Конор Арсенал Ньюкасл Футбол

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