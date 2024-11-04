"Ньюкасл" высмеял Макгрегора после поражения его любимого клуба

Ирландская звезда MMA Конор Макгрегор стал гостем матча десятого тура Английской Премьер-лиги, где "Ньюкасл" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 1:0, оставив фаната в напряженном настроении, передают Vesti.kz.

В социальных сетях "Ньюкасл" опубликовал два фото, показывая, как сильно изменилась реакция Макгрегора: на первом снимке радостный Конор улыбается в начале матча, а на втором - уже с грустью смотрит на поражение своего любимого клуба.

"Как начиналась игра и чем все закончилось. Надеемся, вам понравился визит на "Сент-Джеймс Парк"".

Клуб прокомментировал фото словами:

Эта победа наконец прервала череду неудач "Ньюкасла" в чемпионате, завершив пятиматчевую серию без побед.

За последние полтора месяца команда потерпела три поражения и дважды сыграла вничью, но теперь вернулась к победному пути в АПЛ.

Отметим, что Конор уже не впервые поддерживает "Арсенал". В начале прошлого месяца легендарный ирландец устроил шуточный "спарринг" с форвардом клуба Букайо Сака.

🚨 BREAKING: Arsenal dikabarkan tidak senang dengan kejadian antara Conor McGregor dan Bukayo Saka, mereka berencana mengubah protokol pasca-pertandingan setelah ini.



✍🏻 @TimesSport pic.twitter.com/wZP5R1Tisq — Extra Time Indonesia (@idextratime) October 7, 2024

Тогда, в домашнем матче второго тура Лиги чемпионов "Арсенал" обыграл "Пари Сен-Жермен"со счетом 2:0, и 23-летний Сака забил один из голов. После игры Конор решил проверить его стойкость в своем стиле.

Макгрегор - обладатель титулов чемпиона UFC сразу в двух весовых категориях и первый, кому удалось удерживать оба титула одновременно.

Saka and Rice have fun with Conor McGregor ⚽️ pic.twitter.com/12JdhGsupU — AW (@afc_cat) October 1, 2024

В последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года, когда потерпел поражение от Дастина Порье, получив травму ноги в первом раунде, что привело к техническому нокауту.