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Новости спорта Футбол Англия
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Новый владелец МЮ принял неожиданное решение о судьбе тен Хага

Новый владелец МЮ принял неожиданное решение о судьбе тен Хага
©FC MU

Новый хозяин "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф поверил в полезность нынешнего наставника команды голландца Эрика тен Хага, передает Vesti.kz.

Рэтклифф, чья компания INEOS недавно выкупила 25 процентов акций клуба и взяла на себя управление футбольными делами - решила оказать поддержку тен Хагу.

Как сообщает The Guardian,в ближайшем будущем его кандидатуре ничего не угрожает. Решение может измениться только в том случае, если МЮ будет показывать особенно ужасные результаты.

Отмечается, что первым делом новые руководители клуба хотят тщательно проанализировать все, в том числе состав и структуру клуба. Только после этого боссы могут пересмотреть вопрос о будущем тен Хага на тренерском мостике. 

Тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года. В общей сложности 53-летний специалист провел 90 матчей во всех турнирах, из которых его команда выиграла 54, в 10 сыграла вничью и 26 проиграла.

"Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в таблице АПЛ. В активе "красных дьяволов" 31 очко за 20 туров.

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Метки:
Манчестер Юнайтед

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