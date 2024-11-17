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Новый тренер "МЮ" "кинул" легенду после прихода в клуб

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Новый тренер "МЮ" "кинул" легенду после прихода в клуб ©x.com/ManUtd

В начале недели было объявлено об уходе из английского "Манчестер Юнайтед" нидерландцы Руда ван Нистелроя, передает Vesti.kz.

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В начале недели было объявлено об уходе из английского "Манчестер Юнайтед" нидерландцы Руда ван Нистелроя, передает Vesti.kz.

Нидерландец с лета работал в тренерском штабе своего соотечественника Эрика тен Хага, а после увольнения последнего провел четыре игры в качестве исполняющего его обязанности.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MailSport, ван Нистелрой был подавлен из-за своего ухода из клуба. Источник отмечает, что Руд хотел остаться в тренерском штабе "красных дьяволов", но новый главный тренер португалец Рубен Аморим решил не брать нидерландца.

Под руководством Руда "Манчестер Юнайтед" провел четыре матча, одержав в них три победы и один раз сыграв вничью. Также ван Нистелрой известен болельщикам по своим выступлениям за "МЮ" в качестве игрока. Он провел за команду пять лет. На его счету 150 матчей и 95 голов.

Отметим, что Аморим пришел в команду из португальского "Спортинга", который возглавлял с 2020 года. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат, Суперкубок и один раз победил в Кубке лиги.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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