Новый тренер "МЮ" "кинул" легенду после прихода в клуб

В начале недели было объявлено об уходе из английского "Манчестер Юнайтед" нидерландцы Руда ван Нистелроя, передает Vesti.kz.

Нидерландец с лета работал в тренерском штабе своего соотечественника Эрика тен Хага, а после увольнения последнего провел четыре игры в качестве исполняющего его обязанности.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MailSport, ван Нистелрой был подавлен из-за своего ухода из клуба. Источник отмечает, что Руд хотел остаться в тренерском штабе "красных дьяволов", но новый главный тренер португалец Рубен Аморим решил не брать нидерландца.

Под руководством Руда "Манчестер Юнайтед" провел четыре матча, одержав в них три победы и один раз сыграв вничью. Также ван Нистелрой известен болельщикам по своим выступлениям за "МЮ" в качестве игрока. Он провел за команду пять лет. На его счету 150 матчей и 95 голов.

Отметим, что Аморим пришел в команду из португальского "Спортинга", который возглавлял с 2020 года. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат, Суперкубок и один раз победил в Кубке лиги.