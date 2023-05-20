Неожиданным исходом завершился матч в АПЛ

"Тоттенхэм" неожиданно уступил "Брентфорду" в 37-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщают Vesti.kz.

Первыми успеха добились хозяева поля усилиями своего лидера Харри Кейна на 8-й минуте. На это гости ответили дублем Брайана Мбеумо (50-я, 62-я) и точным ударом Йоана Висса (88-я).

После этой неудачи "Тоттенхэм" с 57 очками расположился на седьмом месте и рискует остаться без еврокубков, тогда как "Брентфорд" набрал 56 баллов и закрепился на девятой позиции в турнирной таблице.

В следующем туре, 28 мая, "Тоттенхэм" на выезде встретится с "Лидсом", а "Брентфорд" на своем поле сыграет с "Манчестер Сити".

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