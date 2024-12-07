Неожиданным исходом закончился матч "Манчестер Сити" в АПЛ
"Манчестер Сити" все еще пребывает в глубоком кризисе. На этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли обыграть идущий в нижней части турнирной таблицы "Кристал Пэлас", передают Vesti.kz.
"Манчестер Сити" все еще пребывает в глубоком кризисе. На этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли обыграть идущий в нижней части турнирной таблицы "Кристал Пэлас", передают Vesti.kz.
Встреча 15-го тура прошла в Лондоне на стадионе "Селхерст Парк" и завершилась со счетом 2:2. Хозяева поля дважды выходили вперед, но гостям в обоих случаях удалось отыграться. У "Кристал Пэлас" отличились Даниэль Муньос (4-я минута) и Максанс Лакруа (57-я). В составе "Сити" голы забили Эрлинг Холанд (30-я) и Рико Льюис (68-я), который на 85-й минуте оставил свою команду в меньшинстве.
"Манчестер Сити" с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас", набрав 13 баллов, располагается на 16-й строчке.
FULL-TIME | The points are shared in London 🤝— Manchester City (@ManCity) December 7, 2024
🦅 2-2 💛 #ManCity | @okx pic.twitter.com/SfMEXS6Aim
15 декабря "Кристал Пэлас" будет гостить у "Брайтона", а "Манчестер Сити" сыграет дома с "Манчестер Юнайтед".
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