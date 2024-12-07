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Англия
Вчера 22:16
 

Неожиданным исходом закончился матч "Манчестер Сити" в АПЛ

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Неожиданным исходом закончился матч "Манчестер Сити" в АПЛ ©x.com/ManCity

"Манчестер Сити" все еще пребывает в глубоком кризисе. На этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли обыграть идущий в нижней части турнирной таблицы "Кристал Пэлас", передают Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" все еще пребывает в глубоком кризисе. На этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли обыграть идущий в нижней части турнирной таблицы "Кристал Пэлас", передают Vesti.kz.

Встреча 15-го тура прошла в Лондоне на стадионе "Селхерст Парк" и завершилась со счетом 2:2. Хозяева поля дважды выходили вперед, но гостям в обоих случаях удалось отыграться. У "Кристал Пэлас" отличились Даниэль Муньос (4-я минута) и Максанс Лакруа (57-я). В составе "Сити" голы забили Эрлинг Холанд (30-я) и Рико Льюис (68-я), который на 85-й минуте оставил свою команду в меньшинстве.

"Манчестер Сити" с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас", набрав 13 баллов, располагается на 16-й строчке.

15 декабря "Кристал Пэлас" будет гостить у "Брайтона", а "Манчестер Сити" сыграет дома с "Манчестер Юнайтед".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4 Манчестер Сити 15 8 3 4 27-21 27
5 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
6 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
7 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 5 3 23-20 23
8 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
9 Ноттингем Форест 14 6 4 4 16-16 22
10 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
11 Тоттенхэм Хотспур 14 6 2 6 28-15 20
12 Ньюкасл Юнайтед 15 5 5 5 19-21 20
13 Манчестер Юнайтед 14 5 4 5 17-15 19
14 Вест Хэм Юнайтед 14 4 3 7 18-27 15
15 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16 Кристал Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
17 Лестер Сити 14 3 4 7 19-28 13
18 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19 Вулверхэмптон Уондерерс 14 2 3 9 22-36 9
20 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5

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