Неожиданным исходом закончился матч "Манчестер Сити" в АПЛ

"Манчестер Сити" все еще пребывает в глубоком кризисе. На этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли обыграть идущий в нижней части турнирной таблицы "Кристал Пэлас", передают Vesti.kz.

Встреча 15-го тура прошла в Лондоне на стадионе "Селхерст Парк" и завершилась со счетом 2:2. Хозяева поля дважды выходили вперед, но гостям в обоих случаях удалось отыграться. У "Кристал Пэлас" отличились Даниэль Муньос (4-я минута) и Максанс Лакруа (57-я). В составе "Сити" голы забили Эрлинг Холанд (30-я) и Рико Льюис (68-я), который на 85-й минуте оставил свою команду в меньшинстве.

"Манчестер Сити" с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас", набрав 13 баллов, располагается на 16-й строчке.

15 декабря "Кристал Пэлас" будет гостить у "Брайтона", а "Манчестер Сити" сыграет дома с "Манчестер Юнайтед".