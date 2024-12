Неожиданным исходом закончился матч "Манчестер Сити" в АПЛ

"Манчестер Сити" все еще пребывает в глубоком кризисе. На этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли обыграть идущий в нижней части турнирной таблицы "Кристал Пэлас", передают Vesti.kz.

Встреча 15-го тура прошла в Лондоне на стадионе "Селхерст Парк" и завершилась со счетом 2:2. Хозяева поля дважды выходили вперед, но гостям в обоих случаях удалось отыграться. У "Кристал Пэлас" отличились Даниэль Муньос (4-я минута) и Максанс Лакруа (57-я). В составе "Сити" голы забили Эрлинг Холанд (30-я) и Рико Льюис (68-я), который на 85-й минуте оставил свою команду в меньшинстве.

FULL-TIME | The points are shared in London 🤝



🦅 2-2 💛 #ManCity | @okx pic.twitter.com/SfMEXS6Aim