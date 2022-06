Названы условия трансфера Стерлинга из "Манчестер Сити" в "Челси"

"Челси" все еще не потерял интерес к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере.

Отмечается, что прямых переговоров между клубами по поводу 27-летнего игрока сборной Англии пока не было.

Трансфер Стерлинга зависит в том числе от возможных переходов Ромелу Лукаку и Усмана Дембеле.

Raheem Sterling, for sure one of the names on Chelsea list with Thomas Tuchel big fan of the English winger. Chelsea have explored conditions of the deal 🔵 #CFC



No direct talks between Man City and Chelsea or bid yet. Depends on other deals like Lukaku, Ousmane and more. https://t.co/c5QmbERg9m