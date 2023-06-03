Названа причина покупки Холанда в "Манчестер Сити"

Норвежский форвард Эрлинг Холанд намерен сделать все возможное для победы в Кубке Англии и Лиге чемпионов с "Манчестер Сити", передает Vesti.kz.

Английский гранд уже победил в чемпионате страны и в шаге от успеха в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

"Было бы нереально сделать это. Меня купили для того, чтобы сделать это, конечно. Нам не нужно это скрывать. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Это моя самая большая мечта, и, надеюсь, мечты сбываются.

Но это непросто – это два финала против двух хороших команд, которые сделают все возможное, чтобы попытаться все разрушить. Они будут мотивированы, они будут готовы, и мы должны играть на пределе своих возможностей", – сказал Холанд.

"Манчестер Сити" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии 3 июня, а с миланским "Интером" в финале Лиги чемпионов – 10 июня.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева