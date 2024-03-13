Назван защитник, победивший в битве с Холандом

Экс-наставник "Тоттенхэма" Гарри Реднапп восхитился защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком по итогам матча "красных" против "Манчестер Сити" в 28-м туре АПЛ, сообщают Vesti.kz. Игра завершилась со счетом 1:1.
"У Эрлинга Холанда были моменты в матче с "Ливерпулем", но я думаю, эту битву выиграл ван Дейк. Он был просто великолепен. Ходит много споров о том, какое место он занимает среди лучших защитников всех времен. Я сам не смогу ответить на этот вопрос, но тех, кто его превосходил, никак не могло быть много. Он умеет абсолютно все", - цитирует Реднаппа Liverpool World.
Напомним, форвард "горожан" Эрлинг Холанд не сумел отличиться в матче с "Ливерпулем". В составе "Манчестер Сити" гол на счету Джона Стоунза.
"Ливерпуль" набрав 64 очка, занимает второе место в АПЛ. Столько же баллов у "Арсенала", лидирующего в таблице. "Манчестер Сити" набрал 63 балла и занимает третье место.
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