Назван защитник, победивший в битве с Холандом

Экс-наставник "Тоттенхэма" Гарри Реднапп восхитился защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком по итогам матча "красных" против "Манчестер Сити" в 28-м туре АПЛ, сообщают Vesti.kz. Игра завершилась со счетом 1:1.

"У Эрлинга Холанда были моменты в матче с "Ливерпулем", но я думаю, эту битву выиграл ван Дейк. Он был просто великолепен. Ходит много споров о том, какое место он занимает среди лучших защитников всех времен. Я сам не смогу ответить на этот вопрос, но тех, кто его превосходил, никак не могло быть много. Он умеет абсолютно все", - цитирует Реднаппа Liverpool World.