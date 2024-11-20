Назван преемник Салаха в "Ливерпуле"

Стало известно, кто станет преемником Мохамеда Салаха в английском "Ливерпуле". Это египетский нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Омар Мармуш, сообщают Vesti.kz со ссылкой на швейцарского журналиста Марселя Райта из немецкого издания Bild.

По информации источника, Мармуш с высокой долей вероятности должен перейти в мерсисайдский клуб летом 2025 года.

Сам футболист "Айнтрахта" в восторге от идеи поиграть за одну команду с Салахом или, в случае неудачи продления его контракта, стать преемником легенды Египта в команде Арне Слота.

Салах начал переговоры с новым клубом

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Мармуш делит первое место в списке бомбардиров Бундеслиги с нападающим "Баварии" Харри Кейном. Оба игрока забили 11 мячей в 10 матчах турнира.