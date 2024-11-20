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Назван преемник Салаха в "Ливерпуле"

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Назван преемник Салаха в "Ливерпуле" ©ФК "Ливерпуль"

Стало известно, кто станет преемником Мохамеда Салаха в английском "Ливерпуле". Это египетский нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Омар Мармуш, сообщают Vesti.kz со ссылкой на швейцарского журналиста Марселя Райта из немецкого издания Bild.

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Стало известно, кто станет преемником Мохамеда Салаха в английском "Ливерпуле". Это египетский нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Омар Мармуш, сообщают Vesti.kz со ссылкой на швейцарского журналиста Марселя Райта из немецкого издания Bild.

По информации источника, Мармуш с высокой долей вероятности должен перейти в мерсисайдский клуб летом 2025 года.

Сам футболист "Айнтрахта" в восторге от идеи поиграть за одну команду с Салахом или, в случае неудачи продления его контракта, стать преемником легенды Египта в команде Арне Слота.

Салах начал переговоры с новым клубом

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Мармуш делит первое место в списке бомбардиров Бундеслиги с нападающим "Баварии" Харри Кейном. Оба игрока забили 11 мячей в 10 матчах турнира.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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