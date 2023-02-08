Назван наихудший сценарий для "Манчестер Сити", в случае исключения из АПЛ

В Английской Премьер-лиге разделились мнения по поводу возможного наказания "Манчестер Сити" из-за финансовых нарушений, сообщает Sports.ru.
Ранее АПЛ обвинила "Манчестер Сити" в 115 нарушениях финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.
По данным The Independent, некоторые руководители ожидают снятия очков, а другие считают, что обвинения настолько серьезны, что "Сити" грозит исключение из АПЛ.
Отмечается, что в случае исключения из АПЛ "Сити" не гарантировано попадание в Чемпионшип. В этом заключается ключевое различие между прямым исключением и понижением в классе в результате снятия очков.
Согласно действующим правилам Английской футбольной лиги (EFL), команда должна будет начать с самых низших дивизионов, если эти правила не изменят под "Манчестер Сити".
Клубы "большой шестерки" хотят исключения "Манчестер Сити" из АПЛ
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