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Новости спорта Футбол Англия
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Клубы "большой шестерки" хотят исключения "Манчестер Сити" из АПЛ

Клубы "большой шестерки" хотят исключения "Манчестер Сити" из АПЛ
©skysports.com

Футбольные клубы английской премьер-лиги (АПЛ) хотят, чтобы "Манчестер Сити" исключили из высшего дивизиона, если будет доказана их вина в финансовых нарушениях. Об этом информирует Sky Sports.

Отмечается, что больше всего этого хотят клубы "большой шестерки", куда, помимо "МанСити", входят "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм".

Также сообщается, что лишение "МанСити" титулов задним числом было бы бессмысленно и вызвало бы путаницу, но и штраф вряд ли окажет большое влияние на команду.

Напомним, АПЛ установила, что с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018 "горожане" нарушили регламент лиги более сотни раз. А именно не предоставляли полные сведения о спонсорской прибыли, операционных расходах. Кроме того, клуб обвинили в нарушении финансового фейр-плей.

Ранее главный тренер "МанСити" Пеп Гвардиола заявил, что уйдет со своего поста, если вина клуба в финансовых махинациях будет доказана.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2 Манчестер Сити 21 14 3 4 53-21 45
3 Манчестер Юнайтед 21 13 3 5 34-26 42
4 Ньюкасл Юнайтед 21 10 10 1 34-12 40
5 Тоттенхэм Хотспур 22 12 3 7 41-31 39
6 Брайтон энд Хов Альбион 20 10 4 6 38-27 34
7 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12 Кристал Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13 Ноттингем Форест 21 6 6 9 17-35 24
14 Лестер Сити 21 6 3 12 32-37 21
15 Вулверхэмптон Уондерерс 21 5 5 11 15-30 20
16 Вест Хэм Юнайтед 21 5 4 12 18-26 19
17 Лидс Юнайтед 20 4 6 10 26-34 18
18 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15

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Метки:
АПЛ Манчестер Сити Гвардиола Хосеп

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