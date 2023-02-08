Клубы "большой шестерки" хотят исключения "Манчестер Сити" из АПЛ

Футбольные клубы английской премьер-лиги (АПЛ) хотят, чтобы "Манчестер Сити" исключили из высшего дивизиона, если будет доказана их вина в финансовых нарушениях. Об этом информирует Sky Sports.

Отмечается, что больше всего этого хотят клубы "большой шестерки", куда, помимо "МанСити", входят "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм".

Также сообщается, что лишение "МанСити" титулов задним числом было бы бессмысленно и вызвало бы путаницу, но и штраф вряд ли окажет большое влияние на команду.

Напомним, АПЛ установила, что с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018 "горожане" нарушили регламент лиги более сотни раз. А именно не предоставляли полные сведения о спонсорской прибыли, операционных расходах. Кроме того, клуб обвинили в нарушении финансового фейр-плей.

Ранее главный тренер "МанСити" Пеп Гвардиола заявил, что уйдет со своего поста, если вина клуба в финансовых махинациях будет доказана.

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