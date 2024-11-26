Назван лучший игрок "Ливерпуля": это не Салах

Известный защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz.

После победного матча с "Саутгемптоном" (3:2) египетский вингер признался, что пока не получил предложений о продлении своего контракта с клубом. Каррагер назвал пятерку лучших игроков клуба, поставив Салаха на пятое место

"Я бы сказал, что Мо Салах входит в пятерку лучших игроков, когда-либо игравших за "Ливерпуль". Я бы включил в нее Стивена Джеррарда, Кенни Далглиша, Грэма Сунесса, Иана Раша, а Мо Салаха поставил бы на пятое место. Вот насколько высоко я его оцениваю, вот насколько этот парень особенный.

Дело не в том, чтобы давать кому-то то, что он хочет. Я надеюсь, что Мо Салах и два других игрока, с которыми сложилась похожая ситуация, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд, не думают, что этот клуб развалится, если они уйдут.

Стивен Джеррард покинул клуб, пришел новый тренер и выиграл лигу. Стивен Джеррард не выигрывал лигу, а Юрген Клопп выиграл ее с новым составом. Когда Кенни Далглиш, на тот момент величайший игрок в истории "Ливерпуля", перестал играть, пришел Питер Бердсли, который стал частью, вероятно, величайшего состава "красных" в 1988 году.

Грэм Сунесс ушел, а два года спустя, в 1986 году, "Ливерпуль" впервые в своей истории оформил дубль. Иан Раш ушел, после него пришел Джон Олдридж, а затем, когда Иан Раш ушел второй раз, пришел Робби Фаулер.

Будем ли мы скучать по Салаху, если он уйдет? Конечно, мы будем скучать, но я могу заверить вас, что "Ливерпуль" будет двигаться дальше", – цитирует бывшего защитника "красных" Sky Sports.