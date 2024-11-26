Назван лучший игрок "Ливерпуля": это не Салах
Известный защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz.
Известный защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz.
После победного матча с "Саутгемптоном" (3:2) египетский вингер признался, что пока не получил предложений о продлении своего контракта с клубом. Каррагер назвал пятерку лучших игроков клуба, поставив Салаха на пятое место
"Я бы сказал, что Мо Салах входит в пятерку лучших игроков, когда-либо игравших за "Ливерпуль". Я бы включил в нее Стивена Джеррарда, Кенни Далглиша, Грэма Сунесса, Иана Раша, а Мо Салаха поставил бы на пятое место. Вот насколько высоко я его оцениваю, вот насколько этот парень особенный.
Дело не в том, чтобы давать кому-то то, что он хочет. Я надеюсь, что Мо Салах и два других игрока, с которыми сложилась похожая ситуация, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд, не думают, что этот клуб развалится, если они уйдут.
Стивен Джеррард покинул клуб, пришел новый тренер и выиграл лигу. Стивен Джеррард не выигрывал лигу, а Юрген Клопп выиграл ее с новым составом. Когда Кенни Далглиш, на тот момент величайший игрок в истории "Ливерпуля", перестал играть, пришел Питер Бердсли, который стал частью, вероятно, величайшего состава "красных" в 1988 году.
Грэм Сунесс ушел, а два года спустя, в 1986 году, "Ливерпуль" впервые в своей истории оформил дубль. Иан Раш ушел, после него пришел Джон Олдридж, а затем, когда Иан Раш ушел второй раз, пришел Робби Фаулер.
Будем ли мы скучать по Салаху, если он уйдет? Конечно, мы будем скучать, но я могу заверить вас, что "Ливерпуль" будет двигаться дальше", – цитирует бывшего защитника "красных" Sky Sports.
32-летний Салах представляет "Ливерпуль" с 2017 года. Также в его карьере были итальянские "Рома" и "Фиорентина", английский "Челси", швейцарский "Базель" и египетский "Мокавлун".
Рыночная стоимость Салаха, по данным Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.
Текущий контракт Салаха истекает летом 2025 года, и ранее ходили слухи о его возможном переезде в чемпионат Саудовской Аравии.
Реклама