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Назван главный фаворит АПЛ: суперкомпьютер провел 10 000 симуляций

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Назван главный фаворит АПЛ: суперкомпьютер провел 10 000 симуляций ©ФК "Ливерпуль"

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов английской премьер-лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 11 сыгранных туров, сообщают Vesti.kz.

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Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов английской премьер-лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 11 сыгранных туров, сообщают Vesti.kz.

По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является "Ливерпуль". Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице АПЛ после 11 туров, набрав 28 очков. Суперкомпьютер, который провел 10 000 симуляций этого сезона, оценил шансы команды Арне Слота на завоевание чемпионского титула в 60,3 процента.

Второй претендент на чемпионство - "Манчестер Сити". Тройку фаворитов замкнул лондонский "Арсенал".

При этом шансы на победу в АПЛ есть лишь у четырех клубов. Вероятность их чемпионства оценена так:

1. "Ливерпуль" – 60,3%;

2. "Манчестер Сити" – 34,3%;

3. "Арсенал" – 5%;

4. "Челси" – 0,3%.

Напомним, "Сити" является действующим чемпионом АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на пять очков. "Челси" идет третьим с 19 очками.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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