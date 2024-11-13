Назван главный фаворит АПЛ: суперкомпьютер провел 10 000 симуляций

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов английской премьер-лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 11 сыгранных туров, сообщают Vesti.kz.

По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является "Ливерпуль". Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице АПЛ после 11 туров, набрав 28 очков. Суперкомпьютер, который провел 10 000 симуляций этого сезона, оценил шансы команды Арне Слота на завоевание чемпионского титула в 60,3 процента.

Второй претендент на чемпионство - "Манчестер Сити". Тройку фаворитов замкнул лондонский "Арсенал".

При этом шансы на победу в АПЛ есть лишь у четырех клубов. Вероятность их чемпионства оценена так:

1. "Ливерпуль" – 60,3%;

2. "Манчестер Сити" – 34,3%;

3. "Арсенал" – 5%;

4. "Челси" – 0,3%.

Напомним, "Сити" является действующим чемпионом АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на пять очков. "Челси" идет третьим с 19 очками.