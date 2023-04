© Назван футболист на уровне Месси и менталитетом Роналду

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва высказался об одноклубнике Эрлинге Холанде, сообщают Vesti.kz. Португалец сравнил норвежского нападающего с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Его показатели голов – это невероятно. Это уровень Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Надеюсь, Эрлинг сможет продолжать идти по этому пути, потому что нам нужны его голы до последней игры сезона. Он, безусловно, имеет тот самый менталитет Роналду, всегда хочет быть в штрафной, всегда хочет забить. Ему все равно, коснется он мяча раз или два. Он просто отличный форвард.

Мы знали, на что способен Эрлинг еще до его прибытия, потому что он делал это в течение нескольких лет: в Норвегии, Австрии и Германии. Мы наблюдали за ним и играли против него, но никогда не знаешь, на какой уровень новички могут выйти здесь. Однако его сезон – удивителен, и мы действительно рады, что он с нами.

У Эрлинга особенная "химия" с Де Брюйне, который любит таких игроков. Когда у него есть мяч, нужно делать забегание, а Холанд сильный и быстрый. Это идеальное сочетание", - приводит слова Силвы Goal.com.

В этом сезоне у Холанда 49 голов и 7 результативных передач в 43 матчах за "Ман Сити" во всех турнирах.

Another record for @ErlingHaaland! 🏅



Most goals scored in a 38-game @premierleague season.



🔵 4-1 🔴 #ManCity pic.twitter.com/sj0R5Q5tf1