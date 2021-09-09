 2X8lIPEpqqaS5qcd13GVC7B9XxeFBh3iDIfMyJFn
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Найдено математическое доказательство безупречности Роналду

Найдено математическое доказательство безупречности Роналду
©Reuters
Новости спорта Футбол Англия

Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для вычисления самого безупречного футболиста в истории. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученый рассмотрел игроков, выигрывавших как минимум дважды приз лучшему футболисту мира "Золотой мяч", по нескольким признакам: национальные и международные призы, забитые мячи за клубы и сборные, процент от общего числа проголосовавших в номинации на "Золотой мяч", а также личные рекорды.

Согласно его математическому доказательству больше всего очков - 537 - набрал нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, став лучшим футболистом в истории.

Далее в списке располагается форвард ПСЖ Лионель Месси, набравший 503 очка. Третье место занял бразилец Пеле с 459 очками.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и пятикратным победителем Лиги чемпионов. Также португалец побил мировой рекорд по голам за сборную.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед АПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:20
Футбол
Найдено математическое доказательство безупречности Роналду Найдено математическое доказательство безупречности Роналду
7 сентября, 21:39
Футбол
Криштиану Роналду приступил к тренировкам в "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду приступил к тренировкам в "Манчестер Юнайтед"
31 августа, 23:20
Футбол
"История будет написана еще раз!". Роналду назвал свое возвращение в "Манчестер Юнайтед" сбывшейся мечтой "История будет написана еще раз!". Роналду назвал свое возвращение в "Манчестер Юнайтед" сбывшейся мечтой
31 августа, 17:08
Футбол
"Манчестер Юнайтед" официально огласил условия контракта Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" официально огласил условия контракта Криштиану Роналду
31 августа, 09:52
Футбол
Роналду предлагали "Барселоне". Раскрыты подробности трансфера в "МЮ" Роналду предлагали "Барселоне". Раскрыты подробности трансфера в "МЮ"
30 августа, 22:31
Футбол
"Он будет исполнять пенальти". Руни поделился мыслями о возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед" "Он будет исполнять пенальти". Руни поделился мыслями о возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед"
30 августа, 14:24
Футбол
Когда выйдет на поле? Криштиану Роналду прошел медицинский осмотр перед переходом в "МЮ" Когда выйдет на поле? Криштиану Роналду прошел медицинский осмотр перед переходом в "МЮ"
29 августа, 23:28
Футбол
"Манчестер Юнайтед" без Роналду вырвал победу в АПЛ и поднялся на третье место "Манчестер Юнайтед" без Роналду вырвал победу в АПЛ и поднялся на третье место
29 августа, 23:02
Футбол
В английском футболе состоялось историческое событие В английском футболе состоялось историческое событие
29 августа, 21:27
Футбол
"Тоттенхэм" выиграл третий матч подряд в АПЛ и вышел в единоличные лидеры "Тоттенхэм" выиграл третий матч подряд в АПЛ и вышел в единоличные лидеры
29 августа, 14:33
Футбол
"Манчестер Юнайтед" сделал Роналду самым высокооплачиваемым игроком АПЛ "Манчестер Юнайтед" сделал Роналду самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
29 августа, 12:03
Футбол
"Челси" продал победителя Лиги чемпионов конкуренту "Челси" продал победителя Лиги чемпионов конкуренту
29 августа, 00:28
Футбол
"Челси" остался в меньшинстве и упустил победу над "Ливерпулем" "Челси" остался в меньшинстве и упустил победу над "Ливерпулем"
28 августа, 23:57
Футбол
Роналду не стал переходить в "Манчестер Сити" из-за разговора с Гвардиолой Роналду не стал переходить в "Манчестер Сити" из-за разговора с Гвардиолой
28 августа, 20:07
Футбол
"Манчестер Сити" забил пять безответных мячей "Арсеналу" "Манчестер Сити" забил пять безответных мячей "Арсеналу"
28 августа, 19:29
Единоборства
МакГрегор отреагировал на новость о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед" МакГрегор отреагировал на новость о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"
28 августа, 17:30
Футбол
Прямая трансляция матча АПЛ "Ливерпуль" - "Челси" Прямая трансляция матча АПЛ "Ливерпуль" - "Челси"
28 августа, 12:34
Футбол
Стало известно, из-за кого Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" Стало известно, из-за кого Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"
27 августа, 22:15
Футбол
"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду
26 августа, 09:37
Футбол
"Манчестер Сити" предложил контракт Роналду "Манчестер Сити" предложил контракт Роналду
23 августа, 10:07
Футбол
Клуб АПЛ собрался предложить контракт Роналду Клуб АПЛ собрался предложить контракт Роналду
22 августа, 23:27
Футбол
Лукаку после возвращения в "Челси" забил первый гол за 15 минут и помог обыграть "Арсенал" Лукаку после возвращения в "Челси" забил первый гол за 15 минут и помог обыграть "Арсенал"
22 августа, 21:56
Футбол
Погба установил новый рекорд английской премьер-лиги Погба установил новый рекорд английской премьер-лиги
22 августа, 17:35
Футбол
"Трансферное окно курильщика и здорового человека". В интернете троллят "Арсенал" в сравнении с ПСЖ и переходом Месси "Трансферное окно курильщика и здорового человека". В интернете троллят "Арсенал" в сравнении с ПСЖ и переходом Месси
20 августа, 13:00
Футбол
"Челси" продлил контракт с футболистом, который не играет за клуб три года "Челси" продлил контракт с футболистом, который не играет за клуб три года
17 августа, 09:15
Футбол
Роналду предложили "Манчестер Сити" Роналду предложили "Манчестер Сити"
16 августа, 08:43
Футбол
"Манчестер Сити" начал с поражения новый сезон в АПЛ "Манчестер Сити" начал с поражения новый сезон в АПЛ
14 августа, 22:24
Футбол
"Челси" стартовал с победы в новом сезоне АПЛ "Челси" стартовал с победы в новом сезоне АПЛ
14 августа, 18:07
Футбол
"Манчестер Юнайтед" официально заключил контракт с Рафаэлем Вараном "Манчестер Юнайтед" официально заключил контракт с Рафаэлем Вараном
14 августа, 08:11
Футбол
"Брентфорд" впервые за 74 года возглавил турнирную таблицу АПЛ "Брентфорд" впервые за 74 года возглавил турнирную таблицу АПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus