Нашелся новый клуб для опального футболиста "Манчестер Юнайтед"

Дортмундская "Боруссия" готова в январе арендовать у "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо, сообщают Vesti.kz.

По информации ESPN, дортмундцы публично отрицали заинтересованность в подписании своего бывшего игрока после его ссоры с главным тренером "МЮ" Эриком тен Хагом.

Однако сообщается, что немецкая сторона была бы заинтересована в январском переходе, если бы финансовые детали были подходящими.

Краткосрочная аренда до конца сезона наиболее вероятна, хотя "Боруссии" все равно понадобится, чтобы "МЮ" выплачивал часть зарплаты Санчо, в АПЛ он зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю.

23-летний вингер по-прежнему пользуется большим уважением в Дортмунде после того, как провел четыре сезона в клубе Бундеслиги. Кроме того, он продолжает поддерживать контакт с главным тренером "Боруссии" Эдином Терзичем.

Напомним, что Санчо не играет за "МЮ" с тех пор как был исключен из состава команды в наказание за публичное несогласие с причинами, по которым Эрик тен Хаг отстранил его от игры в матче с "Арсеналом" (1:3) 3 сентября.

Санчо перешел из "Боруссии" в "МЮ" летом 2021 года, подписав контракт до 2026-го. Сумма сделки составила 85 миллионов евро. Но в АПЛ он проявляет себя не так ярко, как в Германии, вследствие чего его трансферная стоимость понизилась до 32 миллионов евро.

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