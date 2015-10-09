Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 10:55
 

Нападающий "Манчестер Сити" решил уйти из клуба. Известна причина

Нападающий "Манчестер Сити" решил уйти из клуба. Известна причина Омар Мармуш. Фото: ФК "Манчестер Сити"©

Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Transfer News Live.

Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Transfer News Live.

По информации источника, 26-летний египтянин рискует остаться без постоянной игровой практики после прихода Антуана Семеньо, купленного "горожанами" у "Борнмута" в начале января. На этом фоне Мармуш рассматривает вариант ухода из клуба до закрытия трансферного окна.

Главными претендентами на футболиста называются "Астон Вилла" и "Тоттенхэм".


Напомним, в начале прошлого года "Манчестер Сити" приобрёл Мармуша у "Айнтрахта" за 75 миллионов евро. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Мармуш провел 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 15 5 3 42-17 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
5 Челси 23 10 7 6 39-25 37
6 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
9 Ньюкасл Юнайтед 23 9 6 8 32-29 33
10 Эвертон 23 9 6 8 25-26 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 23 6 8 9 31-38 26
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Галатасарай
Галатасарай
(Стамбул)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Галатасарай
Проголосовало 2 человек

Живи спортом!