Нападающий "Манчестер Сити" решил уйти из клуба. Известна причина

Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Transfer News Live.

По информации источника, 26-летний египтянин рискует остаться без постоянной игровой практики после прихода Антуана Семеньо, купленного "горожанами" у "Борнмута" в начале января. На этом фоне Мармуш рассматривает вариант ухода из клуба до закрытия трансферного окна.

Главными претендентами на футболиста называются "Астон Вилла" и "Тоттенхэм".

Напомним, в начале прошлого года "Манчестер Сити" приобрёл Мармуша у "Айнтрахта" за 75 миллионов евро. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Мармуш провел 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

