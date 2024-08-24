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Нападающий "Манчестер Сити" отреагировал на критику Гвардиолы перед матчем с Казахстаном

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Нападающий "Манчестер Сити" отреагировал на критику Гвардиолы перед матчем с Казахстаном ©x.com/ManCity

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд с иронией отреагировал на критику со стороны главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, сообщают Vesti.kz.

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Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд с иронией отреагировал на критику со стороны главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, сообщают Vesti.kz.

Испанский наставник отметил, что норвежцу следует быть активнее на поле. В ответ Холанн шутливо заметил, что команда настолько сильна, что способна обойтись и без его участия.
 
 

"Я могу просто стоять и наблюдать", - передает слова скандинавского нападающего VG.

Напомним, 6 сентября Холанд в составе сборной Норвегии сыграет с командой Казахстана в Лиге наций. Матч пройдет в Алматы.

Норвежский нападающий играет за "горожан" с 2022 года. В составе английского клуба сыграл 66 матчей, в которых забил 63 гола.

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