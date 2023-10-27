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Новости спорта Футбол Англия
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"МЮ" упустил возможность купить за "копейки" 21-летнего таланта

"МЮ" упустил возможность купить за "копейки" 21-летнего таланта
©instagram.com/ryanjiro_/

"Манчестер Юнайтед" в этом сезоне испытывает проблемы в полузащите. При этом английский клуб упустил возможность подписать нидерландского хавбека Райана Гравенберха, сообщают Vesti.kz.

Как пишет Manchester Evening News, "Манчестер Юнайтед" совершил ошибку, не купив одного из самых перспективных игроков за относительно небольшие деньги.

Тем более он в свое время успешно выступал под руководством Эрика тен Хага в "Аяксе".

В упущенной возможности винят руководство клуба, которое промедлило с решением. В итоге игрок из "Баварии" перешел в "Ливерпуль" 1 сентября. Сумма сделки составила 40 миллионов евро, а контракт был подписан до 30 июня 2028 года.

"Бавария", в свою очередь, покупала 21-летнего Гравенберха у "Аякса" в прошлом году за 18.5 миллиона евро. Однако игрок не смог проявить себя в мюнхенском клубе.

Гравенберх начал вызываться в сборную Нидерландов с 2021 года.

В своем активе они имеет следующие достижения:

- талант будущего в "Аяксе" (2018);
- талант года в "Аяксе" (2021);
- футбольный талант года в Нидерландах (2021).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Тоттенхэм Хотспур 9 7 2 0 20-8 23
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 19-7 21
3 Арсенал 9 6 3 0 18-8 21
4 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
5 Астон Вилла 9 6 1 2 23-13 19
6 Ньюкасл Юнайтед 9 5 1 3 24-9 16
7 Брайтон энд Хов Альбион 9 5 1 3 22-18 16
8 Манчестер Юнайтед 9 5 0 4 11-13 15
9 Вест Хэм Юнайтед 9 4 2 3 16-16 14
10 Челси 9 3 3 3 13-9 12
11 Кристал Пэлас 9 3 3 3 7-11 12
12 Вулверхэмптон Уондерерс 9 3 2 4 11-15 11
13 Фулхэм 9 3 2 4 8-15 11
14 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15 Ноттингем Форест 9 2 4 3 10-12 10
16 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
18 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20 Шеффилд Юнайтед 9 0 1 8 7-24 1

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Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ

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