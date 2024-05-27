"МЮ" решился на исторический шаг

Английский "Манчестер Юнайтед" оставил четверых кандидатов на смену нидерландскому наставнику Эрику тен Хагу, передает Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Не исключено, что клуб из Манчестере расстанется с тен Хагом, несмотря на победу в Кубке Англии. В городском дерби "красные дьяволы" победили "Манчестер Сити" (2:1).

По информации издания в список потенциальных кандидатов для "красных дьяволов" вошел итальянец Роберто де Дзерби. Итальянца называют "неожиданным кандидатом" - ранее слухи связывали де Дзерби в основном с другим топ-клубом Премьер-лиги – с "Челси". Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" контактировал с представителями де Дзерби на прошлой неделе.

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Также в шорт-листе "красных дьяволов" находятся североирландец Киран Маккенна, датчанин Томас Франк, аргентинец Маурисио Почеттино и немец Томас Тухель.

Самое интересное, что у руля "Манчестер Юнайтед" ни разу не бывали представители Северной Ирландии, Италии, Аргентины и Дании.