"МЮ" отказался от покупки двух топ-форвардов. Известна причина

"Манчестер Юнайтед" не будет удовлетворять запросы "Тоттенхэма" в 100 миллионов фунтов стерлингов за нападающего Харри Кейна, а также отказывается от покупки форварда "Наполи" Виктора Осимхена за 120 миллионов, сообщают Vesti.kz.

По информации Daily Mail, на Кейна очень рассчитывал главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг. Но огромная сумма, которую "Тоттенхэм" требует за игрока, а также сложности переговоров с руководством "шпор", делают эту сделку пока нецелесообразной.

По этой же причине "МЮ" отказался от трансфера Виктора Осимхена.

Между тем, нападающий "Аталанты" Расмус Хойлунд считается более реалистичной целью для "МЮ", его трансфер оценивается в 40-60 миллионов фунтов стерлингов. Для английского клуба это более адекватная цена.

Главные трансферные приоритеты Эрика Тен Хага этим летом - нападающий, вратарь и полузащитник.

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