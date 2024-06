"МЮ" определился с главным тренером. Согласовано на 100 процентов

"Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни подпишет новый контракт с нынешним главным тренером Эриком тен Хагом, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все согласовано и сделка закрыта на 100 процентов.

При этом тренерский штаб Тен Хага пополнят новые специалисты - Рене Хаке из нидерландского "Гоу Эхед Иглз" и Рууд ван Нистелрой, который работал в ПСВ и играл за "МЮ" в период 2001-2006 годов.

Напомним, что "МЮ" в минувшем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) финишировал на восьмом месте, но выиграл у "Манчестер Сити" (2:1) в финале Кубка Англии и получил право выступить в Лиге Европы.

