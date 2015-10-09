Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Сегодня 15:00
 

Моуринью может вернуться в АПЛ: какой клуб намерен его подписать?

  Комментарии

Поделиться
Моуринью может вернуться в АПЛ: какой клуб намерен его подписать?

Главный тренер португальской "Бенфики" Жозе Моуринью может вновь вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Как сообщает talkSPORT, португальский специалист входит в число кандидатов на пост наставника "Ньюкасл Юнайтед".

По информации источника, саудовские владельцы "сорок" высоко оценивают опыт и авторитет Моуринью и готовы рассмотреть его кандидатуру в случае ухода нынешнего главного тренера Эдди Хау. Руководство клуба рассчитывает усилить позиции команды за счёт именитого специалиста.

В шорт-лист также входят наставник катарского "Аль-Садда" Роберто Манчини и Андони Ираола, который по окончании текущего сезона покинет "Борнмут".

На данный момент "Ньюкасл" занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 42 очка. Возможные кадровые изменения могут стать ключевым шагом в перестройке клуба.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 32 15 10 7 57-45 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 32 8 12 12 39-49 36
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
18 апреля 21:30   •   не начат
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Брайтон энд Хов Альбион
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
Кто победит в основное время?
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Брайтон энд Хов Альбион
Проголосовало 31 человек

Реклама

Живи спортом!