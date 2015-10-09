Моуринью может вернуться в АПЛ: какой клуб намерен его подписать?

Главный тренер португальской "Бенфики" Жозе Моуринью может вновь вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает talkSPORT, португальский специалист входит в число кандидатов на пост наставника "Ньюкасл Юнайтед".

По информации источника, саудовские владельцы "сорок" высоко оценивают опыт и авторитет Моуринью и готовы рассмотреть его кандидатуру в случае ухода нынешнего главного тренера Эдди Хау. Руководство клуба рассчитывает усилить позиции команды за счёт именитого специалиста.

В шорт-лист также входят наставник катарского "Аль-Садда" Роберто Манчини и Андони Ираола, который по окончании текущего сезона покинет "Борнмут".

На данный момент "Ньюкасл" занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 42 очка. Возможные кадровые изменения могут стать ключевым шагом в перестройке клуба.

