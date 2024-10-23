Моуринью нашел личную выгоду от наказания "Манчестер Сити"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, надеется, что его команда получит титул чемпиона Премьер-лиги по итогам сезона 2017/18, сообщают Vesti.kz.

Тогда "красные дьяволы" финишировали вторыми, уступив первенство "Манчестер Сити". Однако теперь "горожанам" грозит санкция за нарушение финансовых правил, что может изменить итоговую расстановку в том сезоне.

"Как вы знаете, мы выиграли Лигу Европы и заняли второе место в Премьер-лиге. Думаю, у нас есть шансы выиграть то чемпионство, если "Манчестер Сити" накажут. И тогда "Манчестер Юнайтед" должен будет выплатить мне бонус!" - слова Моуринью приводит журналист Сэмюэл Лакхерст.

Сейчас португалец тренирует турецкий "Фенербахче".

Напомним, "Манчестер Сити" обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

Ходили слухи о том, что клуб может потерять до 100 очков, что, вероятно, приведет к вылету в Чемпионшип. Но некоторые представители Премьер-лиги считают, что такое наказание будет слишком мягким. Они полагают, что "горожане" просто вернутся в элитный дивизион после одного сезона.

Одним из предложений являлось распределение снятых очков на несколько сезонов, чтобы ограничить борьбу клуба за титулы на длительный срок.

Другой вариант - исключение "Манчестер Сити" из состава Премьер-лиги, что может привести к серьезным последствиям.