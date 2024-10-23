Моуринью нашел личную выгоду от наказания "Манчестер Сити"
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, надеется, что его команда получит титул чемпиона Премьер-лиги по итогам сезона 2017/18, сообщают Vesti.kz.
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, надеется, что его команда получит титул чемпиона Премьер-лиги по итогам сезона 2017/18, сообщают Vesti.kz.
Тогда "красные дьяволы" финишировали вторыми, уступив первенство "Манчестер Сити". Однако теперь "горожанам" грозит санкция за нарушение финансовых правил, что может изменить итоговую расстановку в том сезоне.
"Как вы знаете, мы выиграли Лигу Европы и заняли второе место в Премьер-лиге. Думаю, у нас есть шансы выиграть то чемпионство, если "Манчестер Сити" накажут. И тогда "Манчестер Юнайтед" должен будет выплатить мне бонус!" - слова Моуринью приводит журналист Сэмюэл Лакхерст.
Сейчас португалец тренирует турецкий "Фенербахче".
Напомним, "Манчестер Сити" обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.
Ходили слухи о том, что клуб может потерять до 100 очков, что, вероятно, приведет к вылету в Чемпионшип. Но некоторые представители Премьер-лиги считают, что такое наказание будет слишком мягким. Они полагают, что "горожане" просто вернутся в элитный дивизион после одного сезона.
Одним из предложений являлось распределение снятых очков на несколько сезонов, чтобы ограничить борьбу клуба за титулы на длительный срок.
Другой вариант - исключение "Манчестер Сити" из состава Премьер-лиги, что может привести к серьезным последствиям.
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