Англия
Вчера 22:00
 

Микель Артета сделал заявление о своём будущем в "Арсенале"

Микель Артета. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Испанский тренер Микель Артета высказался о своём будущем в лондонском "Арсенале", передают Vesti.kz.

"Я полностью предан этому месту, я очень счастлив и чувствую себя отлично. С моей семьей всё хорошо.

У меня по-прежнему много амбиций и дел в этом футбольном клубе, и на данный момент мы находимся в хорошем положении", - цитирует его инсайдер Фабрицио Романо.

44-летний Артета возглавляет "Арсенал" с 2019 года. До этого он входил в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

С "Арсеналом" он выиграл Кубок Англии (2019/20) и Суперкубок Англии (2020, 2023).

"Канониры" на данный момент лидируют в таблице АПЛ, набрав 70 очков после 31 матча. Следующую игру они проведут на своём поле с "Борнмутом" 11 апреля.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 16:30   •   не начат
Арсенал
(Лондон)
- : -
Борнмут
(Борнмут)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Борнмут
Проголосовало 42 человек

