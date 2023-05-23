Месси пригласили в клуб АПЛ

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес в шутливой форме пригласил своего партнера по сборной Аргентины нападающего "Пари Сен-Жермена" Лионеля Месси в английский клуб, сообщают Vesti.kz. Таким образом вратарь отреагировал на свист в адрес форварда со стороны болельщиков парижан.

"Раз Месси освистывают, я бы пригласил его в "Астон Виллу". Я сделаю ему мате, буду готовить каждые выходные для него жаркое, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он хорошо проведет время здесь. Я урежу свою зарплату ради Месси, если это будет необходимо", - цитирует Мартинеса ESPN.

Напомним, Месси в очередной раз освистали в матче 35-го тура Лиги 1 с "Аяччо". По ходу игры фанаты ПСЖ также свистели, когда аргентинец касался мяча.

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Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт нападающего с парижанами рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач.

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