Месси назвали лучшим игроком в истории на фоне победы за "Золотой мяч"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес высказался о победе нападающего Лионеля Месси в номинации "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

36-летний форвард стал лауреатом этой награды восьмой раз в своей карьере.

"Горжусь этим. Месси… У меня не хватает слов, чтобы описать его величие. Для меня он является лучшим игроком в истории футбола. Лионель выиграл абсолютно все, поэтому заслуживает такого признания", - передает слова Лисандро Infobae.

Церемония вручения "Золотого мяча" прошла в в ночь с 30 на 31 октября. В результате голосования Месси обошел в этой номинации норвежца Эрлинга Холанда и француза Килиана Мбаппе, которые заняли второе и третье места соответственно.