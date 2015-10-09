Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Вчера 23:40
 

Мареска в МЮ после ухода из "Челси"? Известны подробности

"Манчестер Юнайтед" не намерен расставаться с тренером Рубеном Аморимом и не рассматривает кандидатуру Энцо Марески для замены, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

"На данном этапе мне сообщили, что никаких переговоров между "Манчестер Юнайтед" и Энцо Мареской не ведётся. "Манчестер Юнайтед" по-прежнему придерживается своей позиции, полностью поддерживая Рубена Аморима и не планируя ничего менять на данном этапе", — сообщил Романо.

Вопрос о будущем Марески стал активно обсуждаться после его ухода из "Челси". Некоторые зарубежные СМИ начали распространять слухи о возможном переходе специалиста в один из манчестерских клубов, однако они не нашли подтверждения.

