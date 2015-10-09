"Манчестер Юнайтед" узнал цену вылета из АПЛ

"Манчестер Юнайтед" рискует столкнуться с серьёзными финансовыми проблемами в случае вылета из английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации Sports Illustrated, в первую очередь манкунианцы могут лишиться значительной части коммерческих поступлений. Ежегодные выплаты от технического спонсора Adidas, составляющие около 90 миллионов фунтов, могут сократиться вдвое или полностью прекратиться. У компании есть право досрочно расторгнуть соглашение, действующее до 2035 года, если клуб покинет элитный дивизион.

Ещё ощутимее может оказаться падение доходов от телевизионных прав. Если в АПЛ клубы получают около 96 миллионов фунтов, то в Чемпионшипе эта сумма может составить лишь четыре миллиона.

Потери затронут и другие источники заработка: продажу билетов, питания на стадионе, клубной атрибутики и VIP-пакетов. Несмотря на преданность болельщиков, матчи против соперников из второго дивизиона могут привлечь меньше туристов и нейтральных зрителей.

Последний раз "Манчестер Юнайтед" покидал высший дивизион Англии по итогам сезона-1973/74. Однако уже через год команда вернулась в элиту, а в сезоне-1975/76 заняла третье место.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" находится в зоне вылета - после 10 туров клуб набрал 8 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.

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