Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

"Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с обидчиком сборной Казахстана - источник

"Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с обидчиком сборной Казахстана - источник
©instagram.com/rasmus.hoejlund

По информации инсайдера Фабрицио Романо, которую он распространил в своем Twitter "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения относительно условий контракта с нападающим "Аталанты" и сборной Дании Расмусом Хейлунном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По этому источнику, манчестерский клуб согласовал все детали с игроком, и осталось только договориться с "Аталантой" о стоимости трансфера для завершения перехода футболиста.

Ранее "Манчестер Юнайтед" предложил сумму в размере 60 миллионов за перспективного форварда. В клубе уверены, что "Аталанта" согласится на такую сделку. Датский нападающий является приоритетной целью "Красных дьяволов" на рынке трансферов.

В сезоне 2022/23 Хейлунн провел 34 матча за "Аталанту" в различных турнирах, в которых он забил десять голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с итальянским клубом действует до июня 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, приблизительная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.

Напомним, что в матче отбора на Евро-2024 против Казахстана датский форвард оформил дубль. Впрочем, в той игре в Астане подопечные Магомеда Адиева совершили камбэк (3:2), отыгравшись со счета 0:2.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Манчестер Юнайтед Дания Футбольные трансферы Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 09:31
Англия
©twitter.com/kylewalker2 "Манчестер Сити" согласился продать "Баварии" защитника сборной Англии
Вчера , 22:38
Англия
©instagram.com/rasmus.hoejlund "Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с обидчиком сборной Казахстана - источник
Вчера , 20:37
Англия
©twitter.com/D_DeGea Испанский вратарь покинул "Манчестер Юнайтед" после 12-ти лет в клубе
Вчера , 08:04
Англия
©instagram.com/johnterry.26 Джон Терри вернулся в "Челси"
7 июля, 14:10
Англия
©ПСЖ "Ливерпуль" сделал предложение ПСЖ по трансферу Мбаппе
6 июля, 17:30
Англия
©EPL "Челси" нашел нового игрока. За него требуют 100 миллионов фунтов
3 июля, 10:12
Англия
©ФК "Ливерпуль" Клопп остался доволен последним трансфером "Ливерпуля"
2 июля, 10:39
Англия
©twitter.com/ManCity Назван лучший футболист сезона
1 июля, 21:39
Англия
©instagram.com/tomcleverley8 Экс-игрок "МЮ" и сборной Англии завершил карьеру в 33 года
29 июня, 16:18
Англия
©twitter.com/vardy7 Звезда АПЛ принял решение по трансферу в Саудовскую Аравию
29 июня, 12:13
Англия
©ФК "Арсенал" "Арсенал" купил звездного игрока сборной Германии
28 июня, 09:20
Англия
©ФК "Аль-Наср" Журналист выиграл приз за интервью года с Криштиану Роналду
28 июня, 07:15
Англия
©ПСЖ У "Реала" появился новый конкурент за Мбаппе. Клуб предлагает 300 миллионов
27 июня, 16:47
Англия
©twitter.com/HKane "Бавария" предложила 70 миллионов евро за бомбардира "Тоттенхема"
27 июня, 15:29
Англия
©uefa.com "Манчестер Сити" предложил 100 миллионов евро за футболиста и получил отказ
27 июня, 12:27
Англия
©ФК "Манчестер Сити" Назван способный выйти на уровень Месси и Роналду футболист
26 июня, 23:34
Англия
©instagram.com/josko_gvardiol "Манчестер Сити" продолжает торговаться за Гвардиола
26 июня, 21:45
Англия
©instagram.com/mateokovacic8 В "Манчестер Сити" переходит экс-игрок "Реала": известны детали контракта
24 июня, 19:34
Англия
©instagram.com/jurrientimber Защитник "Аякса" сделал выбор между "Арсеналом" и "Баварией"
24 июня, 11:40
Англия
©ФК "Моленбек" Стало известно об интересе английского клуба к защитнику сборной Казахстана
22 июня, 07:44
Англия
©instagram.com/_rl9 Левандовски сравнил тренерские качества Хави и Гвардиолы
22 июня, 07:24
Англия
©instagram.com/ilkayguendogan "Барселона" подписала капитана "Манчестер Сити"
21 июня, 19:44
Англия
©twitter.com/FabrizioRomano В Англии призвали запретить трансферы игроков АПЛ в клубы Саудовской Аравии
21 июня, 16:53
Англия
©instagram.com/kkoulibaly26 Еще один игрок "Челси" отправился в Саудовскую Аравию
21 июня, 15:10
Англия
©twitter.com/FabrizioRomano В "Аль-Наср" на помощь к Роналду подписали игрока "Челси"
21 июня, 09:19
Англия
©instagram.com/nglkante Новый клуб Бензема объявил о трансфере игрока "Челси"
20 июня, 23:55
Англия
©instagram.com/hm_son7/ Бомбардир "Тоттенхэма" отреагировал на интерес из Саудовской Аравии
20 июня, 19:20
Англия
©twitter.com/ErlingHaaland Эрлинг Холанд подорожал на десять миллионов евро
20 июня, 14:34
Англия
©instagram.com/kaihavertz29 "Арсенал" сделал новое предложение по нападающему "Челси"
19 июня, 21:56
Англия
©twitter.com/IlkayGuendogan "Барселона"? Капитан "Манчестер Сити" определился с новым клубом

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus