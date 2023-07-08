"Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с обидчиком сборной Казахстана - источник

По информации инсайдера Фабрицио Романо, которую он распространил в своем Twitter "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения относительно условий контракта с нападающим "Аталанты" и сборной Дании Расмусом Хейлунном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По этому источнику, манчестерский клуб согласовал все детали с игроком, и осталось только договориться с "Аталантой" о стоимости трансфера для завершения перехода футболиста.

Ранее "Манчестер Юнайтед" предложил сумму в размере 60 миллионов за перспективного форварда. В клубе уверены, что "Аталанта" согласится на такую сделку. Датский нападающий является приоритетной целью "Красных дьяволов" на рынке трансферов.

В сезоне 2022/23 Хейлунн провел 34 матча за "Аталанту" в различных турнирах, в которых он забил десять голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с итальянским клубом действует до июня 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, приблизительная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.

Напомним, что в матче отбора на Евро-2024 против Казахстана датский форвард оформил дубль. Впрочем, в той игре в Астане подопечные Магомеда Адиева совершили камбэк (3:2), отыгравшись со счета 0:2.

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