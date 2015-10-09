Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 21:25
 

"Манчестер Юнайтед" собрался вернуть вингера из "Барселоны"

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Юнайтед" собрался вернуть вингера из "Барселоны" ©ФК "Барселона"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик рассматривает вариант с возвращением Маркуса Рашфорда в английский клуб в случае утверждения на посту наставника на постоянной основе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Telegraph.

Поделиться

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик рассматривает вариант с возвращением Маркуса Рашфорда в английский клуб в случае утверждения на посту наставника на постоянной основе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Telegraph.

Впрочем, реализация этого сценария может столкнуться с серьёзными трудностями. Речь идёт как о высоком уровне заработной платы форварда, так и о позиции самого игрока.

Рашфорд ранее не раз подчёркивал, что чувствует себя комфортно в "Барселоне" и доволен текущим этапом карьеры.

Напомним, нападающий выступает за каталонский клуб на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". При этом у "сине-гранатовых" предусмотрена опция полноценного выкупа футболиста за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Маркус Рашфорд провёл 31 матч за "Барселону" во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и десятью результативными передачами.
 


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 20:15   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Валенсия
Валенсия
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Бетис
Ничья
Валенсия
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!