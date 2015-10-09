"Манчестер Юнайтед" собрался вернуть вингера из "Барселоны"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик рассматривает вариант с возвращением Маркуса Рашфорда в английский клуб в случае утверждения на посту наставника на постоянной основе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Telegraph.

Впрочем, реализация этого сценария может столкнуться с серьёзными трудностями. Речь идёт как о высоком уровне заработной платы форварда, так и о позиции самого игрока.

Рашфорд ранее не раз подчёркивал, что чувствует себя комфортно в "Барселоне" и доволен текущим этапом карьеры.

Напомним, нападающий выступает за каталонский клуб на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". При этом у "сине-гранатовых" предусмотрена опция полноценного выкупа футболиста за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Маркус Рашфорд провёл 31 матч за "Барселону" во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и десятью результативными передачами.





