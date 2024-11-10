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"Манчестер Юнайтед" снова разгромил чемпиона АПЛ после ухода Тен Хага

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"Манчестер Юнайтед" снова разгромил чемпиона АПЛ после ухода Тен Хага ©ФК "Манчестер Юнайтед"

Сегодня, 10 ноября, состоялся матч 11-го тура английской премьер-лиги, в котором встретились "Манчестер Юнайтед" и "Лестер", передает Vesti.kz.

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Сегодня, 10 ноября, состоялся матч 11-го тура английской премьер-лиги, в котором встретились "Манчестер Юнайтед" и "Лестер", передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Манчестере и завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0. Голами у победителей отметились Бруну Фернандеш, Виктор Кристиансен и Алехандро Гарначо.

Победа позволила МЮ набрать 15 очков и расположится на 13-й строчке. "Лестер", в свою очередь, с 10-ю очками на 15-м месте.

Напомним, Тен Хаг был уволен 28 октября, а игру манкунианцы провели под руководством Руда ван Нистелроя, назначенного исполняющим обязанности главного тренера. 

К слову, "Манчестер Юнайтед" недавно обыграл "Лестер" в Кубке Англии, разгромив его со счетом 5:2 и выйдя в четвертьфинал турнира.

Добавим, что "Лестер" становился чемпионом Англии в 2016-ом году.

В следующем матче "красных дьяволов" будет возглавлять португальский специалист Рубен Аморим.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
4 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
5 Челси 10 5 3 2 20-12 18
6 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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