"Манчестер Юнайтед" снова разгромил чемпиона АПЛ после ухода Тен Хага

Сегодня, 10 ноября, состоялся матч 11-го тура английской премьер-лиги, в котором встретились "Манчестер Юнайтед" и "Лестер", передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Манчестере и завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0. Голами у победителей отметились Бруну Фернандеш, Виктор Кристиансен и Алехандро Гарначо.

Победа позволила МЮ набрать 15 очков и расположится на 13-й строчке. "Лестер", в свою очередь, с 10-ю очками на 15-м месте.

Напомним, Тен Хаг был уволен 28 октября, а игру манкунианцы провели под руководством Руда ван Нистелроя, назначенного исполняющим обязанности главного тренера.

К слову, "Манчестер Юнайтед" недавно обыграл "Лестер" в Кубке Англии, разгромив его со счетом 5:2 и выйдя в четвертьфинал турнира.

Добавим, что "Лестер" становился чемпионом Англии в 2016-ом году.

В следующем матче "красных дьяволов" будет возглавлять португальский специалист Рубен Аморим.