"Манчестер Юнайтед" снова разгромил чемпиона АПЛ после ухода Тен Хага
Сегодня, 10 ноября, состоялся матч 11-го тура английской премьер-лиги, в котором встретились "Манчестер Юнайтед" и "Лестер", передает Vesti.kz.
Сегодня, 10 ноября, состоялся матч 11-го тура английской премьер-лиги, в котором встретились "Манчестер Юнайтед" и "Лестер", передает Vesti.kz.
Встреча прошла в Манчестере и завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0. Голами у победителей отметились Бруну Фернандеш, Виктор Кристиансен и Алехандро Гарначо.
Победа позволила МЮ набрать 15 очков и расположится на 13-й строчке. "Лестер", в свою очередь, с 10-ю очками на 15-м месте.
Напомним, Тен Хаг был уволен 28 октября, а игру манкунианцы провели под руководством Руда ван Нистелроя, назначенного исполняющим обязанности главного тренера.
К слову, "Манчестер Юнайтед" недавно обыграл "Лестер" в Кубке Англии, разгромив его со счетом 5:2 и выйдя в четвертьфинал турнира.
Добавим, что "Лестер" становился чемпионом Англии в 2016-ом году.
В следующем матче "красных дьяволов" будет возглавлять португальский специалист Рубен Аморим.
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