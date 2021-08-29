"Манчестер Юнайтед" без Роналду вырвал победу в АПЛ и поднялся на третье место

"Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Вулверхэмптона" и поднялся на третье место в чемпионате Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 80-й минуте с передачи Рафаэля Варана забил Мэйсон Гринвуд.

Благодаря этой победе МЮ набрал семь очков и поднялся на третье место, обойдя ряд клубов по дополнительным показателям.

Стоит отметить, что болельщики "красных дьяволов" принесли на эту игру картонную фигуру Криштиану Роналду, однако португалец не попал в заявку на матч.

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