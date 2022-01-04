"Манчестер Юнайтед" проиграл свой первый матч года

"Манчестер Юнайтед" начал год с поражения от "Вулверхэмптона" в чемпионате Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 21-го тура прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 82-й минуте забил Жоау Моутинью.

После этой игры "МЮ" с 31 баллом расположился на седьмом месте, а "Вулверхэмптон" с отставанием на три очка идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре, 15 января, "МЮ" в гостях сыграет с "Астон Виллой", а "Вулверхэмптон" в этот день дома примет "Саутгемптон".