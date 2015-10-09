Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Сегодня 07:20
 

"Манчестер Юнайтед" проиграл аутсайдеру АПЛ: такого не было 45 лет

  Комментарии

Поделиться
©ФК "Лидс"

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Лидса" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Лидса" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ноа Окафор (5-я и 29-я минуты). У "Юнайтед" отличился Каземиро (69-я).

При этом хозяева доигрывали встречу в меньшинстве. На 56-й минуте с поля был удален защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес - он получил прямую красную карточку за то, что потянул за волосы нападающего "Лидса" Доминика Калверта-Льюина во время борьбы за мяч.

Таким образом, манкунианцы прервали сразу две серии в чемпионате дома: серию без поражений и серию побед.

Серия "Манчестер Юнайтед" без поражений в домашних матчах АПЛ составила девять матчей. В рамках этой серии "красные дьяволы" отпраздновали шесть побед при трёх ничьих.

А победная серия "МЮ" в домашних играх чемпионата в итоге составила пять матчей. В прошлый раз манкунианцы проигрывали домашний матч АПЛ 24 ноября 2025 года – "Эвертону".

Кроме того, "Манчестер Юнайтед" проигрывал "Лидсу" впервые с 1981 года на "Олд Траффорд" в АПЛ. В предыдущий раз манкунианцы уступили дома йоркширцам в чемпионате Англии в феврале 1981 года со счётом 0:1.


"Манчестер Юнайтед" (55 очков) занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Лидс" (36) располагается на 15-й строчке. Команда прервала серию из шести матчей без побед в чемпионате.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 32 15 10 7 57-45 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 32 8 12 12 39-49 36
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Реал М
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!