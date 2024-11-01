"Манчестер Юнайтед" принял решение по новому тренеру

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении португальского специалиста Рубена Аморима, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед", новый португальский тренер начнет работу уже в понедельник, 11 ноября.

Контракт 39-летнего специалиста, который до недавнего времени возглавлял "Спортинг", рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления на один сезон.

Сейчас, после девяти туров, "красные дьяволы" занимают лишь четырнадцатое место в Премьер-лиге с 11 очками, отставая от лидера "Манчестер Сити" на двенадцать очков.

"Манчестер Юнайтед" провалил начало сезона и уволил нидерландского специалиста Эрика Тен Хага. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды был другой нидерландский специалист, экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой.