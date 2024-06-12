"Манчестер Юнайтед" принял неожиданное решение по главному тренеру

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с нынешним главным тренером Эриком тен Хагом, которого собирался отправить в отставку этим летом, передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, далее будут рассмотрены планы на летнее трансферное окно.

Отмечается, что Тен Хаг сосредоточен только на проекте "МЮ". Его роль в развитии таких молодых игроков, как Кобби Мейну и Алехандро Гарначо, была ключевым фактором для боссов клуба.

Тен Хаг принял "МЮ" в 2022 году, до этого возглавлял "Аякс", "Утрехт" и "Гоу Эхед Иглз". Нынешний контракт нидерландца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что "МЮ" на замену Тен Хагу рассматривает кандидатуры Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино и других специалистов.