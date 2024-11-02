"Манчестер Юнайтед" может подписать топ-бомбардира из Португалии

"Манчестер Юнайтед" готов вступить в гонку за нападающего португальского "Спортинга" Виктора Дьекереша, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга на данный момент МЮ не является пртендентом на 26-летнего шведа, но позиция клуба может измениться с назначением главным тренером Рубена Аморима, работавшего с нападающим в португальском клубе и являющегося большим поклонником его игры.

Дьекереш забил 59 голов и отдал 23 ассиста в 65 матчах под руководством Аморима. Также за футболиста борются "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси".

Отмечается, что следующим летом Дьекереш сможет покинуть "Спортинг" за 60-70 млн евро. Форварду в июне исполнилось 26 лет.