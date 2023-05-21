"Манчестер Юнайтед" осталось набрать одно очко для попадания в Лигу чемпионов

"Манчестер Юнайтед" вплотную приблизился к зоне попадания в Лигу чемпионов следующего сезона, сообщают Vesti.kz.

Команде осталось провести два домашних матча - с лондонскими "Челси" и "Фулхэмом". В этих встречах суммарно достаточно набрать одно очко.

Главным конкурентом МЮ за место в Лиге чемпионов является "Ливерпуль". Он сыграл на одну игру больше и отстает на три очка.

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