Стало известно, какую сумму "Манчестер Юнайтед" выделит нового главному тренеру Маурисио Почеттино в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.
Почеттино получит скромный бюджет на трансферы
По информации Daily Mail, руководство "красных дьяволов" планирует выделить на усиление состава в январе порядка 60 миллионов евро. Бюджет клуба ограничен финансовыми правилами английской премьер-лиги (АПЛ).
Ожидается, что будут подписаны всего два футболиста – причем один из них может быть арендован.
Зона вылета и провальный дебют
После 11 туров "Манчестер Юнайтед" с восемью очками находится на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ.
Дебют Почеттино у руля манкунианцев получился неудачным — его команда уступила "Ливерпулю" (0:4) в 11-м туре АПЛ. Ближайший матч "Манчестер Юнайтед" проведёт 25 ноября - со "Спортингом" в Лиге чемпионов.
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