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Англия
Вчера 22:37
 

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе тренера: он шел без поражений

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"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе тренера: он шел без поражений ©x.com/ManUtd

Нидерландский специалист Рууд ван Нистелрой покинул пост исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед", о чем клуб объявил на своем сайте, сообщают Vesti.kz.

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Нидерландский специалист Рууд ван Нистелрой покинул пост исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед", о чем клуб объявил на своем сайте, сообщают Vesti.kz.

48-летний специалист возглавил команду после ухода своего соотечественника Эрика тен Хага и провел с ней четыре матча, завершив их тремя победами и одной ничьей.

В это время новый главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим уже прибыл на клубную базу и приступит к работе, как только оформит визу.

Прежним клубом 39-летнего португальца был лиссабонский "Спортинг".

"Манчестер Юнайтед" набрал 15 очков и после 11 туров располагается на 13 место в турнирной таблице АПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол

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