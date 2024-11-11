"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе тренера: он шел без поражений

Нидерландский специалист Рууд ван Нистелрой покинул пост исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед", о чем клуб объявил на своем сайте, сообщают Vesti.kz.

48-летний специалист возглавил команду после ухода своего соотечественника Эрика тен Хага и провел с ней четыре матча, завершив их тремя победами и одной ничьей.

В это время новый главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим уже прибыл на клубную базу и приступит к работе, как только оформит визу.

Прежним клубом 39-летнего португальца был лиссабонский "Спортинг".

"Манчестер Юнайтед" набрал 15 очков и после 11 туров располагается на 13 место в турнирной таблице АПЛ.