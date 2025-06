"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе 10 игроков

"Манчестер Юнайтед" попрощался сразу с десятью игроками, объявив об этом на своем сайте, сообщают Vesti.kz.

Клуб покидают сразу десять футболистов. В числе ушедших - четыре игрока основной команды и шестеро представителей академии.

Среди основного состава с "Олд Траффорд" прощаются Кристиан Эриксен, Джонни Эванс, Виктор Линделеф и вратарь Том Хитон - их контракты подошли к концу. При этом с 39-летним Хитоном, как подчеркивают в клубе, все еще ведутся переговоры - его будущее пока не решено окончательно.

Такое решение стало частью масштабной перестройки после крайне неудачного сезона - "Юнайтед" завершил чемпионат Англии лишь на 15-м месте, что стало одним из худших результатов клуба за последние десятилетия.

We're grateful for your contributions at Old Trafford, @ChrisEriksen8 🙏



We send you our best for the remainder of your career.#MUFC pic.twitter.com/TIa0R31oUE